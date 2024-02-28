خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي

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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم اعتراض على حالة الأهلية.

وأوضحت أن تقديم اعتراض على حالة الأهلية يكون في حال عدم قبول المستفيد لأسباب غير صحية, أو لوجود مبررات لحالة المستفيد تستوجب استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي.

وذلك بتقديم اعتراض خلال الفترة النظامية لذلك، وهي 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية من كل شهر.





خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي



أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي



وفيما يلي خطوات تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي:- تقديم اعتراض على أهلية الضمان.- الدخول إلى منصة الدعم والحماية.- الصفحة الرئيسة.- برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.- الأهلية والاستحقاق.- اضغط زر استعراض تفاصيل الأهلية.- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.- إرفاق الملفات والضغط على تسليم.- تأكيد الطلب.ونشرت الوزارة "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس"، يتضمن جملة الأسباب لعدم الأهلية، على النحو التالي:- تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.- إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.- حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.- تقديم بيانات غير صحيحة.- أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجلاً في طلبات أخرى.- عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.- اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.- تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيس.- عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.- ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.- عدم إضافة جميع التابعين في السكن.- اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.- تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.- ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.- عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.- أن يكون مقدم الطلب طالبًا عمره أقل من 25 سنة.- عدم الدقة في تحديد صلة القرابة مثل تسجيل حفيد/ة بحالة ابن أو ابنة.- يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة من خلال أيقونة الاعتراضات في المنصة





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

