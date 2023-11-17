عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

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أعلنت
أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لـ"أرامكو" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
لحملة الثانوية في "بقيق"، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة
أدناه.
الشروط:1- العمر لا يزيد على (18 – 24).
.%2 - أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70
3 - الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
4 – اللغة الإنجليزية "لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار ."STEP"
مزايا
البرنامج:-راتب شهري
- تأمين طبي
- الزي الرسمي مجاناً
- توفير الفطور والغداء مجاناً
- الوصول إلى المرافق الترفيهية
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية-
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية