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عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

يبءرءير
أكاديمية الحفر العربية
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أعلنت أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لـ"أرامكو" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في "بقيق"، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط:

1- العمر لا يزيد على (18 – 24).
.%2 - أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70
3 - الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
4 – اللغة الإنجليزية "لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار ."STEP"


مزايا البرنامج:
- تأمين طبي

-راتب شهري
- الزي الرسمي مجاناً
- توفير الفطور والغداء مجاناً
- الوصول إلى المرافق الترفيهية
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية-
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية

التفاصيل والموعد:

اضغط هنا

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)

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