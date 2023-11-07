عاجل.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني
للتوظيف، عن توفر 65 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل
التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
سكرتير أول.
2 - مدير محفظة.
3 - مدير مشروع.
4 - مدير مشروع أول.
5 - مسؤول إداري أول.
6 - أخصائي أول ميزانية.
7 - مشرف فريق (الخفجي).
8 - مشرف فريق (عرعر).
9 - مشرف فريق (سكاكا).
10 - مشرف فريق (الدوادمي).
11 - مهندس أول صيانة مرافق.
12 - أخصائي أول متابعة الالتزام.
13 - أخصائي أول تشغيل مرافق.
14 - أخصائي أول تميز العلاقات.
15 - مراقب ميداني (منطقة جازان).
16 - محلل لجان النظر في المخالفات.
17 - أخصائي أول اراضي ومحجوزات.
18 - مهندس خبير استدامة وتغير مناخي.
19 - أخصائي لجان النظر في المخالفات.
20 - أخصائي أول لجان النظر في المخالفات
21 - والمزيد من الوظائف ...
* مناطق
العمل:
الرياض.
سكاكا.
ينبع.
جازان.
بريدة.
تبوك.
جدة.
عرعر.
الأحساء.
الطائف.
الدوادمي.
المدينه المنوره.
* طريقة
التقديم:
وأوضحت
الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).