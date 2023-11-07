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عاجل.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

وزارة الطاقة
وظائف وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 65 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - سكرتير أول.
2 - مدير محفظة.
3 - مدير مشروع.
4 - مدير مشروع أول.
5 - مسؤول إداري أول.
6 - أخصائي أول ميزانية.
7 - مشرف فريق (الخفجي).
 8 - مشرف فريق (عرعر).
 9 - مشرف فريق (سكاكا).
 10 - مشرف فريق (الدوادمي).
11 - مهندس أول صيانة مرافق.
 12 - أخصائي أول متابعة الالتزام.
13 - أخصائي أول تشغيل مرافق.
 14 - أخصائي أول تميز العلاقات.
15 - مراقب ميداني (منطقة جازان).
16 - محلل لجان النظر في المخالفات.
17 - أخصائي أول اراضي ومحجوزات.
18 - مهندس خبير استدامة وتغير مناخي.
19 - أخصائي لجان النظر في المخالفات. 
20 - أخصائي أول لجان النظر في المخالفات
21 - والمزيد من الوظائف ...

* مناطق العمل:

 الرياض.
سكاكا.
 ينبع.
 جازان.
 بريدة.
تبوك.
 جدة.
 عرعر.
 الأحساء.
الطائف.
الدوادمي.
المدينه المنوره.

* طريقة التقديم:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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