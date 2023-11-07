عاجل.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 65 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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