فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

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أعلنت شركة أرامكو عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي
التخرج ولذوى الخبرة، من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك على النحو التالي:
1 - حديثو التخرج:ويندرج المتقدمون الذين تقل مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات تحت
فئة حديثي التخرج، وتبذل الشركة جهودًا كبيرة لضمان حصول حديثي التخرج على ما يحتاجونه
من فرص ومساندة لاكتساب المهارات والقدرات الجديدة اللازمة.
* المؤهلات الأساسية للمرشحين حديثي التخرج:
1 - درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
2 - معدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية:
"الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها" أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.
3 - معدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية:
"المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها"، أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.
الفئات الوظيفية لحديثي التخرج:
- خريجو الهندسة
"هندسة البترول والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية والهندسة البحرية وهندسة الطيران وهندسة السلامة وهندسة الوقاية من الحرائق".
- خريجو الأعمال
"نظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال والمالية والمحاسبة والتسويق وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة المشاريع والموارد البشرية والاقتصاد".
- خريجو تقنية المعلومات
"هندسة الكمبيوتر وهندسة البرامج وهندسة الشبكات وعلوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات وأمن المعلومات وجميع التخصصات الأخرى ذات الصلة بالكمبيوتر".
- خريجو الآداب
"التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي والعلاقات العامة والاتصالات والوسائط المتعددة والصحافة والتعليم والأدب الإنجليزي واللغة العربية والعلوم السياسية وعلم المكتبات".
- خريجو العلوم
تضم هذه الفئة الوظيفية كل من التخصصات التالية: الجيوفيزياء والجيولوجيا والهندسة المعمارية والكيمياء والفيزياء وتقنية النانو وعلوم الملاحة وعلوم الطاقة والعلوم البيئية والرياضيات والإحصاء وجميع التخصصات الأخرى ذات الصلة بالعلوم.
- خريجو القانون
"القانون والقانون الدولي وقانون الشركات والقانون السياسي والعدالة الجنائية والعلوم الجنائية والشريعة الإسلامية".
- خريجو التخصصات الأخرى
"الهندسة والعلوم والأعمال والآداب والقانون"
* التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).
2 - ذوو الخبرة:
يندرج المتقدمون الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات تحت
فئة ذوي الخبرة، وتبحث أرامكو عن موظفين متفوقين مؤهلين تجتذبهم فكرة تأدية مهام تنطوي
على تحديات كبيرة.
المؤهلات الأساسية للمرشحين ذوي الخبرة:
* المؤهلات:
1 - خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات.
2 - درجة الدبلوم بنظام الدراسة بدوام كامل.
3 - درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.