فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

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أعلنت شركة أرامكو عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج ولذوى الخبرة، من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





1 - حديثو التخرج:



* المؤهلات الأساسية للمرشحين حديثي التخرج:



الفئات الوظيفية لحديثي التخرج:



2 - ذوو الخبرة:



المؤهلات الأساسية للمرشحين ذوي الخبرة:



* طريقة التقديم:

