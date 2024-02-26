طرح أكثر من 300 وظيفة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أ أ

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (300) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:



المجالات الوظيفية في سدايا:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

