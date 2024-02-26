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طرح أكثر من 300 وظيفة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

سدايا
سدايا
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (300) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية في سدايا:

- وظائف إدارية

- وظائف مالية

- وظائف كاتبين

- وظائف قانونية

- وظائف سكرتارية

- وظائف مساعدين

- وظائف تقنية

- وظائف فنية

- وظائف هندسية

- وظائف أخرى

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:


 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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