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لحملة الثانوية العامة.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

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أكاديمية الطاقة والمياه
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع احد الشركات الصناعية الكبرى التابعة لشركة سعودي بامب، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نظرة عامة عن البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص صيانة المعدات الميكانيكية لدى شركة الإختيار المشرق للتجارة والمقاولات.
- تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

المزايا والتفاصيل:

- التدريب (70% تدريب عملي) و (30% تدريب نظري).
- مدة البرنامج (سنتين).
- التخصص (صيانة المعدات الميكانيكية).
- العمل في (مدينة رابغ).
- الحصول على شهادة دبلوم مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
- توقيع العقد من أول يوم التدريب.
- مقر التدريب مدينة رابغ اضغط هنا للوصول للموقع.

شروط التسجيل في البرنامج:

- سعودي الجنسية.
- ثانوي علمي - ثانوي صناعي.
- درجة الثانوية 70% فأكثر.
- درجة القدرات لاتقل عن 55%.
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
- ليس لديه سجل تجاري.
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية بدرجة A1.
- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/19هـ الموافق 2024/01/31م.

طريقة التسجيل:

- من خلال الرابط التالي:
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