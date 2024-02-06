المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

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أعلن المركز
الوطني لإدارة النفايات "موان" بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.
وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف إدارة
"النفايات- أخصائي شراكات
أول.
- أخصائي أول مراجعة داخلية.
- أخصائي تطوير أعمال أول.
- أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.
- أخصائي أمن معلومات.
- أخصائي مالي.
التخصصات
المطلوبة- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- التسويق.
- المحاسبة.
- المالية.
- تقنية المعلومات.
- إدارة النفايات.
- الدراسات البيئية.
- الهندسة.
- أنظمة الشبكات والتقنيات الرقمية.
- أو ما يعادلها.
نبذة عن المركز- تم تأسيس المركز
الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف
تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء
بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
طريقة التقديم- من خلال الرابط
التالي:
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