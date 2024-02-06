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المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

المركز الوطني لإدارة النفايات - - موان
أرشيفية
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.
 وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف إدارة "النفايات

- أخصائي شراكات أول.
- أخصائي أول مراجعة داخلية.
- أخصائي تطوير أعمال أول.
- أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.
- أخصائي أمن معلومات.
- أخصائي مالي.


التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- التسويق.
- المحاسبة.
- المالية.
- تقنية المعلومات.
- إدارة النفايات.
- الدراسات البيئية.
- الهندسة.
- أنظمة الشبكات والتقنيات الرقمية.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن المركز

- تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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