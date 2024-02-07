عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد" عن توفر 40 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة "لحملة كافة المؤهلات".

والوظائف المطروحة مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات، البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية:

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الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:



الوظائف المتاحة حالياً عن بعد:- محصل- أخصائي عقود- موارد بشرية- مسوق إلكتروني- أخصائي قانوني- منسق موارد بشرية- أخصائي مشتريات- أخصائي مستودعات- كاتب موارد بشرية- اختصاصي تسويق- كاتب حركة مخزون- كاتب علاقات عامة- مهندس حاسب آلي- أخصائي إداري (عدد 2)- مساعد إداري (عدد 12)- أخصائي تسويق (عدد 2)- منسق التواصل الاجتماعي- أخصائي علاقات عامة- رسام خرائط (عدد 2)- أخصائي خدمة اجتماعية- مندوب مبيعات (عدد 3)- مندوب مشتريات (عدد 3)1 - حساب أبشر مفعل.2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.4 - أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.





المزايا للباحثين عن عمل:



- خلق فرص مناسبة.- زيارة بوابة العمل عن بعد.- زيادة فرص العمل وتنوعها.- مرونة في زمان ومكان العمل.- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.





المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:



- إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:- اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.





طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط ( اضغط هنا ).





