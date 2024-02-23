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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

شركة علم
شركة علم
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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شركة علم

- أخصائي العلامات التجارية (Pricing Specialist - Branding & Marketing)
- مدير الامتثال (Marketing Research Principal)                 
- مدير البرنامج (Program Manager)         
- مدير مركزية العملاء (Customer Centricity Principal)   
- مدير بحوث التسويق (Marketing Research Principal)    
- مهندس شبكات رئيسي (Principal Network Engineer)     
- مدير أول - جافا (Senior Principal - Java)   

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال     
- المالية   
- التسويق             
- الإحصاء    
- القانون    
- بحوث التسويق   
- الشبكات  
- المحاسبة    
- البرمجيات
- تقنية المعلومات     
- علوم الحاسب    
- هندسة البرمجيات    
- الهندسة
- أو مايعادلهم

مزايا العمل في شركة علم:

- رواتب شهرية تنافسية.
- زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- مكافآت سنوية من الأرباح.
- قروض حسنة.
- تأمين طبي للموظف وأسرته.
- تأمين طبي لوالدي الموظف.
- تأمين على السيارة.
- اشتراكات بالنوادي الرياضية.
- خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
- دعم الراغبين في الدراسة.

نبذة عن الشركة:

شركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات والأفراد.
تهدف شركة علم إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة. مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات إلكترونية آمنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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