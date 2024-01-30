وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية حماية المستهلك

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أعلنت جمعية حماية المستهلك عن توفر وظائف إدارية في مجال السكرتارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف جمعية حماية المستهلك:
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- سكرتير مدير تنفيذي.
شروط التقديم على الوظائف:
1- درجة الدبلوم في (مختلف التخصصات).
2- يفضّل خبرة في خدمة العملاء.
المهام الأساسية لوظائف حماية المستهلك:
1- متابعة المهام مع الإدارات.
2- التنسيق الداخلي والخارج.
3- متابعة تحدي السياسات ومراجعتها.
4- إدارة أعمال مكتب المدير التنفيذي.
5- إدارة ومتابعة المخاطبات والخطابات والصادر والوارد.
6- المشاركة في إدارة اللجان وتوثيق أعمالها.
نبذة عن جمعية حماية المستهلك:
- تعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي تقدم خدماتها للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
موعد التقديم على الوظائف:
- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/24هـ الموافق 2024/02/05م.
طريقة التقديم على الوظائف:
- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]