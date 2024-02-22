هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:- مدير إدارة الميزانية
- مدير إدارة طلبات الإعفاء
- مؤلف الإعلانات
- أخصائي إدارة طلبات الإعفاء
التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة المحتوى المحلي:- إدارة الأعمال
- الادارة العامة
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- الاتصالات
- الصحافة
- الهندسة الصناعية
- الهندسة (عام)
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.