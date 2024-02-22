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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة المحتوى المحلي
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان

وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

- مدير إدارة الميزانية
- مدير إدارة طلبات الإعفاء
- مؤلف الإعلانات
- أخصائي إدارة طلبات الإعفاء

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة المحتوى المحلي:

- إدارة الأعمال       
- الادارة العامة
- المالية     
- المحاسبة   
- القانون   
- الاتصالات 
- الصحافة 
- الهندسة الصناعية   
- الهندسة (عام)             
- أو مايعادلهم

الشروط العامة لشغل الوظائف:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.

نبذة عن هيئة المحتوى المحلي:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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