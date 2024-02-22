هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:



وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:



التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة المحتوى المحلي:



الشروط العامة لشغل الوظائف:



نبذة عن هيئة المحتوى المحلي:



طريقة التقديم على وظائف الهيئة:

