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لحملة الماجستير والدكتوراه للفصل الثالث

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة أم القرى
جامعة أم القرى
أ أ
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أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

شروط التقديم على وظائف جامعة أم القرى:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.
2- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
3- توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.
4- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
5- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
6- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
7- يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
8- موافقة جهة العمل –  في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف (بتاريخ حديث).
9- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:


- لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
- تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
- يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، واصدار رقم المستخدم للمتقدم، واسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

موعد التقديم على وظائف أم القرى:


- التقديم مُتاح الآن بدءاً اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/07/29هـ الموافق 2024/02/10م.

طريقة التقديم على الوظائف:


- من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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