جامعة أم القرى تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أ أ

أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





شروط التقديم على وظائف جامعة أم القرى:



ملاحظات هامة:



موعد التقديم على وظائف أم القرى:



طريقة التقديم على الوظائف:

