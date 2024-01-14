شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





المجالات الوظيفية في شركة المياه:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة لشغل وظائف المياه:



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طريقة التقديم على وظائف شركة المياه:

