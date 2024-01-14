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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

شركة المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية في شركة المياه:


- وظائف إدارية
- وظائف قانونية
- وظائف أمنية
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية

مناطق التوظيف:


- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية

الشروط العامة لشغل وظائف المياه:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن شركة المياه:


شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة).
تقدم الشركة خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية.
وتقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء ، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة ، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتقديم خدمات راقية للعملاء ، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.

طريقة التقديم على وظائف شركة المياه:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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