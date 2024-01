شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ



أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية، لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة مدن بالمملكة حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





وظائف شركة المياه الوطنية



التخصصات المطلوبة:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة لشغل وظائف شركة المياه:



طريقة التقديم على وظائف شركة المياه:



- مهندس إدارة المرافق (Facility Management Engineer)- مدير تقنية المعلومات (IT IMO Manager)- رئيس قسم التصميم الهندسي ( Engineering Design Section Head)- أخصائي أول ضمان جودة تقنية المعلومات (IT Quality Assurance Sr. Specialist)- مدير االمنتجات الرقمية (Digital Products Director)- مدير التخطيط الاستراتيجي (Steategic Planning Director)- مدير التكامل ( Integration Manager)- مدير البرنامج (Program Manager)- مدير البنية التحتية لعمليات تقنية المعلومات ( IT Operation Infrastructure Director)- مهندس الواجهة (Interface Engineer)- إدارة الأعمال- الادارة- إدارة المشاريع- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- الهندسة (عام)- الهندسة الصناعية- الهندسة الميكانيكية- الهندسة الكهربائية- أو مايعادلهم- الرياض- جدة- الطائف- الباحة- جازان- نجران- عرعر- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".