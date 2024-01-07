شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية، لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة مدن بالمملكة حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شركة المياه الوطنية
- مهندس إدارة المرافق (Facility Management Engineer)
- مدير تقنية المعلومات (IT IMO Manager)
- رئيس قسم التصميم الهندسي ( Engineering Design Section Head)
- أخصائي أول ضمان جودة تقنية المعلومات (IT Quality Assurance Sr. Specialist)
- مدير االمنتجات الرقمية (Digital Products Director)
- مدير التخطيط الاستراتيجي (Steategic Planning Director)
- مدير التكامل ( Integration Manager)
- مدير البرنامج (Program Manager)
- مدير البنية التحتية لعمليات تقنية المعلومات ( IT Operation Infrastructure Director)
- مهندس الواجهة (Interface Engineer)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الادارة
- إدارة المشاريع
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة (عام)
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- أو مايعادلهم
مناطق التوظيف:
- الرياض
- جدة
- الطائف
- الباحة
- جازان
- نجران
- عرعر
الشروط العامة لشغل وظائف شركة المياه:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم على وظائف شركة المياه:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".