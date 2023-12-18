المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل (450 وظيفة) لكافة المؤهلات والتخصصات، للعمل بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





المؤهلات المطلوبة:



مجالات العمل:



أماكن العمل:



عن شركة المياه الوطنية:



طريقة التقديم:



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