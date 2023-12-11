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سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
سعود الطبية
أ أ
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية (KSMC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف سكرتارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر المدينة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المُسمى الوظيفي:


– سكرتير طبي (Medical secretary)

مُلخص المهام الوظيفية:
– تحية ومساعدة الزوار.
– ترتيب أو تنظيم الاجتماعات حسب طلب مدير الإدارة.
– مراقبة جدول الأعمال اليومي لمدير الإدارة وتذكيره بمواعيده.
– حضور الاجتماعات بناءً على طلب مدير الإدارة والعمل كمدون ملاحظات إذا لزم الأمر.
– إعداد مذكرات وخطابات إدارية أخرى المتعلقة بالإدارة.
– التنسيق والتواصل مع الكوادر الطبية وغير الطبية الأخرى، فيما يتعلق بطلب الدعم الإداري.


– مراقبة وثائق الاتصال اليومية التي تدخل وتخرج من الإدارة.
– الرد على المكالمات الهاتفية وتوجيه المتصلين للجهات المناسبة.
– استخدام أجهزة الحاسب لإنشاء التقارير والعروض التقديمية.
– الحفاظ على التواصل المهني عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والبريد.

المؤهلات والخبرات:


– دبلوم في السكرتارية الطبية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– تسجيل ساري في هيئة التخصصات الصحية.
– مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
– مهارات تنظيمية ممتازة.
– القدرة على الاهتمام بالتفاصيل.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: (اضغط هنا).


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