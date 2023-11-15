وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية:
- خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)
- مدير عام التوعية (Awareness General Manager)
- مدير ادارة العلامة التجارية (Brand Management Director)
- أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الاتصالات
- التسويق
- علوم الحاسب
- علم البيانات
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم
نبذة عن الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.