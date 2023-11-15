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وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)
- مدير عام التوعية (Awareness General Manager)
- مدير ادارة العلامة التجارية (Brand Management Director)
- أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)
 

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الاتصالات
- التسويق
- علوم الحاسب
- علم البيانات
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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