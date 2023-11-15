وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



- خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)

- مدير عام التوعية (Awareness General Manager)

- مدير ادارة العلامة التجارية (Brand Management Director)

- أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)





التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال

- الاتصالات

- التسويق

- علوم الحاسب

- علم البيانات

- الهندسة الصناعية

- أو مايعادلهم



نبذة عن الهيئة:



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

