الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم السكني

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد .

نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل الدعم السكني ينزل قبل راتب التقاعد بعد تتغير موعد صرف الرواتب؟".
وجاء الرد من الصندوق العقاري على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. صندوق التنمية العقارية يحرص على تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري".
وأوضح أنه لن يتم تغيير موعد إيداع الدعم السكني عن موعده المحدد شهرياً كل يوم (24) من الشهر الميلادي . 

المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين:

كما تفاعل أيضا حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار مواطن يسأل عن نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. لو سمحت أنا ماخذ القرض العقاري مع دعم العسكر 140 ألف ، هل سمحتوا بالنقل بين البنوك مع استمرار الدعم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. برنامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني, لا يشمل المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين".

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