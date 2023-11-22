الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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وظائف إدارية شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية (KSMC) عبر بوابة التوظيف الرسمية عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر المدينة بمدينة الرياض، وبالأسفل جميع تفاصيل الوظائف :اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة:


– أخصائي علاقات المستفيدين.

المؤهلات والخبرات:


– دبلوم أو بكالوريوس في الإدارة الصحية / علم اجتماع / خدمة اجتماعية / علم نفس.
– خبرة سنتين في نفس المجال.

العمل على تنسيق و تحسين تجربة المستفيد من خلال التواصل مع المرضى و ذويهم بشكل مباشر و دوري و التواصل مع الكادر الصحي في مدينة الملك سعود الطبية.
1- المعرفة التامة بوثيقة حقوق المرضى و ذويهم.
2- تثقيف المرضى و ذويهم بحقوقهم وواجباتهم اثناء تواجدهم في مدينة الملك سعود الطبية.
3- تثقيف المرضى و ذويهم بآلية و طرق التواصل المختلفة مع جميع أقسام و إدارات تجربة المستفيد.
4- التأكد من تطبيق حقوق المرضى و ذويهم بالشكل المطلوب من قبل العاملين في مدينة الملك سعود الطبية.
5- القيام بالجولات الميدانية على المرضى في الأقسام المختلفة حسب التنظيم المتبع في الإدارة.
6- قياس تجربة المستفيد ورقيا أو الكترونيا و متابعتها مع رئيس الوحدة  أو القسم حسب السياسة المتبعة بالإدارة.

طريقة التقديم :


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