وظائف إدارية شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية (KSMC) عبر بوابة التوظيف الرسمية عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر المدينة بمدينة الرياض، وبالأسفل جميع تفاصيل الوظائف :
الوظائف الشاغرة:
– أخصائي علاقات المستفيدين.
المؤهلات والخبرات:
– دبلوم أو بكالوريوس في الإدارة الصحية / علم اجتماع / خدمة اجتماعية / علم نفس.
– خبرة سنتين في نفس المجال.
العمل على تنسيق و تحسين تجربة المستفيد من خلال التواصل مع المرضى و ذويهم بشكل مباشر و دوري و التواصل مع الكادر الصحي في مدينة الملك سعود الطبية.
1- المعرفة التامة بوثيقة حقوق المرضى و ذويهم.
2- تثقيف المرضى و ذويهم بحقوقهم وواجباتهم اثناء تواجدهم في مدينة الملك سعود الطبية.
3- تثقيف المرضى و ذويهم بآلية و طرق التواصل المختلفة مع جميع أقسام و إدارات تجربة المستفيد.
4- التأكد من تطبيق حقوق المرضى و ذويهم بالشكل المطلوب من قبل العاملين في مدينة الملك سعود الطبية.
5- القيام بالجولات الميدانية على المرضى في الأقسام المختلفة حسب التنظيم المتبع في الإدارة.
6- قياس تجربة المستفيد ورقيا أو الكترونيا و متابعتها مع رئيس الوحدة أو القسم حسب السياسة المتبعة بالإدارة.
طريقة التقديم :
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