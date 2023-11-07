الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط للبكالوريوس فأعلى

وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد والتخطيط
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن طرح عدد من الفرص الوظيفية الإدارية والتدريبية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- مترجم أول.
2- مصمم جرافيك أول.
3- فرص تدريب تعاوني.

التخصصات المطلوبة

- اللغة العربية
- اللغة الإنجليزية
- الترجمة الإنجليزية
- التصميم الجرافيكي
- كافة التخصصات الإدارية والمالية والتقنية "للتدريب التعاوني".

الشروط العامة

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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