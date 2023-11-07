سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط للبكالوريوس فأعلى

أ أ
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن طرح عدد من الفرص الوظيفية
الإدارية والتدريبية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية
1- مترجم أول.
2- مصمم جرافيك أول.
3- فرص تدريب تعاوني.
التخصصات المطلوبة
- اللغة العربية
- اللغة الإنجليزية
- الترجمة الإنجليزية
- التصميم الجرافيكي
- كافة التخصصات الإدارية والمالية والتقنية "للتدريب التعاوني".
الشروط العامة
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.