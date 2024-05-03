منصة إيجار تجيب.. كم المقابل المالي لتجديد العقد السكني؟

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أوضحت منصة إيجار، أن رسوم العقد السكني لكل سنة 125 ريال والعقد التجاري 200 ريال لسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر.



المقابل المالي لتجديد العقد السكني



تحويل فاتورة الكهرباء عبر منصة إيجار



تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



جاء ذلك في رد من منصة إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كم المقابل المالي لتجديد العقد السكني؟ ومن يدفع المقابل المالي للتجديد العقد المؤجر أو المستأجر؟".وأجابت منصة إيجار: "حياك الله.. نود إفادتك رسوم العقد السكني لكل سنة 125 ريال والعقد التجاري 200 ريال لسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر ، يحق للوسيط العقاري نسبة السعي 2.5% بالاتفاق بين الطرفين".وكانت "إيجار" أفادت في رد سابق على أحد الأشخاص يسأل: "كيف طريقة تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لأني حاولت عن طريق تطبيق الكهرباء ولم أستطع؟، بأنه "يتم نقل الذمة المالية للكهرباء من خلال قائمة الطلبات ولابد من تفعيل أيقونة الخدمات أثناء إبرام العقد وإضافة رقم عداد الكهرباء".فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.