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بشرى للخريجين.. "تقويم التعليم" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم والتدريب
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - مدير الاتصالات الإدارية.
2 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها.
3 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة حائل.
4 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.
5 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام.
6 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجبيل.
7 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة القصيم.
8 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الخفجي.
9 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الاحساء.
10 - والمزيد...

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

* عن الهيئة:

وهيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

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