بشرى للخريجين.. "تقويم التعليم" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت
هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ،
في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
مدير الاتصالات الإدارية.
2 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها.
3 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة حائل.
4 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.
5 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام.
6 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الجبيل.
7 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة القصيم.
8 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الخفجي.
9 - مراقب مقر اختبارات المحوسبة الاحساء.
10 - والمزيد...
* طريقة
التقديم:أوضحت
الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة
تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).