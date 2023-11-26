بشرى للخريجين.. "تقويم التعليم" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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