سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

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نبذة عن المستشفى



1- مترجم.2- محرر محتوى الموقع3- أخصائي علاقات عامة أول- البكالوريوس- الماجستير- الأدب- الصحافة- الإدارة العامة- إدارة الأعمال- العلاقات العامة- إدارة المستشفيات- الترجمة الإنجليزية- الاتصالات والاعلام- نظم المعلومات الإدارية- أو ما يعادلهمالتقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط، ( اضغط هنا ).وبدأت حكاية مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون.

عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.



