الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

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المسميات الوظيفية

1- مترجم.
2- محرر محتوى الموقع
3- أخصائي علاقات عامة أول

المؤهلات المطلوبة

 - البكالوريوس
 - الماجستير

التخصصات المطلوبة

- الأدب
- الصحافة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- إدارة المستشفيات
- الترجمة الإنجليزية
- الاتصالات والاعلام
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط، (اضغط هنا).

نبذة عن المستشفى

وبدأت حكاية مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون.

عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

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