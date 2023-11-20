الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للثانوية فأعلى

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الهيئة السعودية للمهندسين
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أعلنت هيئة المهندسين توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والشهادة الجامعية بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

 1 - معقب:

* المؤهلات والخبرات:
- رخصة قيادة.
- اللباقة في التعامل.
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة.

2 - مُنسق إداري:

* المؤهلات والخبرات:
إجادة اللغة الإنجليزية.
خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال.
درجة بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الدبلوم العالي.

3 - سكرتير:

* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- القدرة على ترتيب الأوليات و العمل تحت الضغط.
- درجة الدبلوم في تخصص سكرتارية أو الإدارة المكتبية.
- خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.
- إلمام كامل في برامج المايكروسوفت (Word، Excel، PowerPoint).

4 - مبرمج ومطوّر حاسب آلي:

* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- معرفة جيدة في SSRS & SSIS.
- معرفة عالية في SOAP & REST Services.
- معرفة جيدة في Microsoft Dynamics CRM.
- خبرة لا تقل عن  4 سنوات عمل في نفس المجال.
- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو التخصصات ذات الصلة.
- معرفة عالية في لغات البرمجة التالية HTML  Asp.Net, Angular.

5 - أخصائي تطوير أنظمة:

المؤهلات والخبرات:
-­ معرفة جيدة في SharePoint.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
­ معرفة جيدة في قواعد البيانات SQL.
­ معرفة عالية في SOAP & REST Services.
-­ معرفة جيدة في Microsoft Dynamics CRM.    
­ - خبرة لا تقل عن 4 سنوات عمل في نفس المجال.
­ - معرفة عالية في لغات البرمجة التالية:, Asp.Net, Angular.
 - درجة بكالوريوس في نظم وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

6 - أخصائي قواعد بيانات:

* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
­ - خبرة عالية في قواعد البيانات SQL.
­ - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.
­ - خبر عمل سابقة في تحليل المشاكل والمعلومات.
­ - شهادة مهنية متخصصة في إدارة قواعد البيانات تعتبر ميزة إضافية.
­ - درجة بكالوريوس في نظم وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

7 - أخصائي أمن شبكات:

* المؤهلات والخبرات:
­ - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
­ - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.
­ - درجة بكالوريوس في الشبكات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
­ - شهادات احترافية متعلقة بالشبكات و الانظمة مثل CCNA SECURITY, MICROSOFT SERVER, VMWARE, FIREWALLWS

* طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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