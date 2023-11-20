رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للثانوية فأعلى

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أعلنت هيئة المهندسين توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والشهادة
الجامعية بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
* المؤهلات والخبرات:
1 - معقب:
- رخصة قيادة.
- اللباقة في التعامل.
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة.
2 - مُنسق إداري:
* المؤهلات والخبرات:
إجادة اللغة الإنجليزية.
خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال.
درجة بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الدبلوم العالي.
3 - سكرتير:
* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- القدرة على ترتيب الأوليات و العمل تحت الضغط.
- درجة الدبلوم في تخصص سكرتارية أو الإدارة المكتبية.
- خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.
- إلمام كامل في برامج المايكروسوفت (Word، Excel، PowerPoint).
4 - مبرمج ومطوّر حاسب آلي:
* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- معرفة جيدة في SSRS & SSIS.
- معرفة عالية في SOAP & REST Services.
- معرفة جيدة في Microsoft Dynamics CRM.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات عمل في نفس المجال.
- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو التخصصات ذات الصلة.
- معرفة عالية في لغات البرمجة التالية HTML Asp.Net, Angular.
5 - أخصائي تطوير أنظمة:
المؤهلات والخبرات:
- معرفة جيدة في SharePoint.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
معرفة جيدة في قواعد البيانات SQL.
معرفة عالية في SOAP & REST Services.
- معرفة جيدة في Microsoft Dynamics CRM.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات عمل في نفس المجال.
- معرفة عالية في لغات البرمجة التالية:, Asp.Net, Angular.
- درجة بكالوريوس في نظم وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
6 - أخصائي قواعد بيانات:
* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة عالية في قواعد البيانات SQL.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.
- خبر عمل سابقة في تحليل المشاكل والمعلومات.
- شهادة مهنية متخصصة في إدارة قواعد البيانات تعتبر ميزة إضافية.
- درجة بكالوريوس في نظم وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
7 - أخصائي أمن شبكات:
* المؤهلات والخبرات:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.
- درجة بكالوريوس في الشبكات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
- شهادات احترافية متعلقة بالشبكات و الانظمة مثل CCNA SECURITY, MICROSOFT SERVER, VMWARE, FIREWALLWS
* طريقة التقديم:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني
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