للثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

أ أ

أعلن وزارة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض والشرقية، بمختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، وغيرها، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط والتفاصيل الواردة أدناه. اضافة اعلان





* الوظائف:



* موعد التقديم:

