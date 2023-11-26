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للثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

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وزارة الطاقة
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أعلن وزارة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض والشرقية، بمختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، وغيرها، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط والتفاصيل الواردة أدناه.اضافة اعلان

* الوظائف:

1- سكرتير.
2- مراجع أول.
3- مساعد إداري.
4- مستشار قانوني.
5- أخصائي توقيع أول.
6- أخصائي عرض أول.
7- أخصائي بناء قدرات.
8- مدير مشروع مساعد.
9- أخصائي بناء قدرات.
10- مدير المشاريع البحثية.
11- خبير هيدروجين نظيف.
12- رئيس قسم تشغيل المرافق.
13- أخصائي تمكين وبناء قدرات.
14- محلل تقييم طلبات تخصيص.
15- أخصائي أول تخطيط وأداء.
16- كبير مراجعين تقنية معلومات.
17- أخصائي تمكين وبناء قدرات.
18- أخصائي أول هيدروجين نظيف.
19- أخصائي تقييم طلبات تخصيص.
20- خبير الخدمات الداعمة والموائمة.
21- أخصائي أول تمكين وبناء القدرات.
22- مهندس أول استدامة وتغير مناخي.
23- أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي.
24- أخصائي أول تقييم طلبات تخصيص.
25- أخصائي أول سياسات وأداء وامتثال بيئي.
- وأخرى.

* موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/12هـ الموافق 2023/11/26م.
* طريقة التقديم: (اضغط هنا).

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