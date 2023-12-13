رابط التقديم.. الخطوط الحديدية تُعلن عن برنامج لتدريب الخريجين عبر تمهير

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أعلن
الخطوط الحديدية "سار" عن فتح باب التقديم عبر برنامج التدريب على رأس
العمل "تمهير" لخريجي وخريجات الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات
الإدارية والهندسية التالية:
* التخصصات
الإدارية المطلوبة:-
تأمين
- تمويل
- التسويق
- علوم بيئية
- إدارة مخاطر
- إدارة الأعمال
- سلاسل الإمداد
- اللغة الإنجليزية
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
التخصصات الهندسية المطلوبة:
- الهندسة الصناعية
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- هندسة الحاسب الآلي
الشروط:-
لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
* مزايا
برنامج (تمهير):-
يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
طريقة
التقديم:وأوضحت
أن التقديم حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
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