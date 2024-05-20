عاجل.. هل يتوقف الدعم في الصندوق العقاري حال نقل المديونية من بنك إلى آخر

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كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن حقيقة توقف الدعم في حال نقل المديونية من بنك إلى آخر.



نقل المديونية من بنك إلى آخر:



وقف الدعم السكني في الصندوق العقاري:



طلب لمتوفي في الصندوق العقاري ليس لديه حساب أبشر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول للصندوق العقاري عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم في حال نقل المديونية من بنك إلي بنك آخر هل يتوقف الدعم؟".وجاء الرد على سؤاله بالقول : "عزيزي المستفيد.. يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء , مع العلم أنه لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.فيما حذّر حساب العناية بالمستفيدين، من اتخاذ إجراء يتسبب في إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج على حسابه في منصة إكس يقول فيه :" سؤال.. هل إذا تم تأجير شقتي التابعة لسكني يوقف الدعم أو لا ".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره: "عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية حصول على طلب لمتوفي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه عبر منصة إكس :"السلام عليكم.. كيف أحصل على إخلاء طرف متوفي .. علما بأن المتوفي ليس لديه حساب أبشر".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي إحضار ما يثبت الوكالة والحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك إن شاء الله".