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عاجل.. هل يتوقف الدعم في الصندوق العقاري حال نقل المديونية من بنك إلى آخر

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن حقيقة توقف الدعم في حال نقل المديونية من بنك إلى آخر.

نقل المديونية من بنك إلى آخر:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول للصندوق العقاري عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم في حال نقل المديونية من بنك إلي بنك آخر هل يتوقف الدعم؟".
وجاء الرد على سؤاله بالقول : "عزيزي المستفيد.. يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء , مع العلم أنه لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

وقف الدعم السكني في الصندوق العقاري:

فيما حذّر حساب العناية بالمستفيدين، من اتخاذ إجراء يتسبب في إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج على حسابه في منصة إكس يقول فيه :" سؤال.. هل إذا تم تأجير شقتي التابعة لسكني يوقف الدعم أو لا ".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره: "عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":
1-إلغاء العقد.
 2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.
  3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.
 4- التعثر بسداد القسط الشهري.
 5- السداد المبكر للتمويل.

طلب لمتوفي في الصندوق العقاري ليس لديه حساب أبشر:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية حصول على طلب لمتوفي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه عبر منصة إكس :"السلام عليكم.. كيف أحصل على إخلاء طرف متوفي .. علما بأن المتوفي ليس لديه حساب أبشر".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي إحضار ما يثبت الوكالة والحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك إن شاء الله".

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