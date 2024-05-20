كيف يعرف الشخص مستحقاته من الدعم الشهري في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل فيه عن كيفية معرفة مستحقاته من الدعم الشهري في حساب المواطن.



مستحقات الفرد في حساب المواطن:

تأثير انتهاء الهوية الوطنية على حساب المواطن:

تأثير العنوان الوطني على حساب المواطن: