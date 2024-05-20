الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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كيف يعرف الشخص مستحقاته من الدعم الشهري في حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل فيه عن كيفية معرفة مستحقاته من الدعم الشهري في حساب المواطن.

مستحقات الفرد في حساب المواطن:

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وكان أحد الأفراد قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه: "السلام عليكم.. ممكن اعرف مستحق الشخص الواحد من حساب المواطن".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ،سيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط". (هنا) 

تأثير انتهاء الهوية الوطنية على حساب المواطن:


كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تجميد حسابه بسبب انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، ومدى تأثير ذلك على دعمه الشهري في حساب المواطن.
وجاء الرد من البرنامج على حسابه في منصة إكس : "أهلا بك.. لابد أن يكون الحساب البنكي " نشط " ليتم صرف الدعم.. نسعد بخدمتك".

تأثير العنوان الوطني على حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية تسجيل العنوان الوطني بطريقة صحيحة لأنه يسكن في منطقتين، حتى ل يتأثر استحقاقه في الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" بسُبل عنواني الوطني في بيت أهلي.. لكن أنا ساكن بشقة بمنطقة دراستي ايش أرفع بالموقع خانة العنوان الوطني؟".
وجاء الرد : "لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك..نسعد بخدمتك".


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