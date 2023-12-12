عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق

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أعلن صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن توفر 2600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي: اضافة اعلان

1- عدد الجهات الحكومية المعلنة 72.

2- عدد الشركات الكبرى المعلنة 80.





* الفئات المستهدفة:



* أهم جهات التوظيف "القطاع الحكومي":



* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:



* مزايا برنامج تمهير:



* طريقة التقديم:

