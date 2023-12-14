حتى السبت.. معهد الإدارة العامة يفتح التقديم على برامج اللغة الإنجليزية لهؤلاء

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام "حضوريًا" أو "عن بُعد" على النحو التالي:
* البرامج1-
برنامج اللغة الإنجليزية "عن بُعد".
التفاصيل: اضغط هنا
2- برنامج اللغة الإنجليزية العام "حضوري".
- جدة
- الدمام
التفاصيل: اضغط هنا
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف "حضوري".
- الرياض
- جدة
- أبها
التفاصيل: اضغط هنا
* طريقة
التقديميبدأ
التقديم من اليوم الأحد 1445/5/5هـ (الموافق 2023/11/19م) من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/6/3هـ (الموافق 2023/12/16م).
* نبذه
عن المعهدويعتبر
المعهد، جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الادارة
وتطوير الموارد البشرية للاسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية
للملكة، ويسهم المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة
والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.
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