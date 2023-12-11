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"التدريب التقني" تُوفر أكثر من 80 ألف فرصة وظيفية لخريجيها خلال 9 أشهر

فرص وظائف
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي قامت المؤسسة باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها بلغ 80890 فرصة وظيفية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.اضافة اعلان

إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب الخريجين

 وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج.

تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة

كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.

110 مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة

 وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق.
 يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ العديد من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.


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