عاجل.. فتح التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاعين المدني والعسكري

أ أ

أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران "إحدى كليات التميز الحكومية" عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024 م على النحو التالي: اضافة اعلان





1- مسار التدريب العسكري:



2- مسار التدريب المدني:



طريقة التقديم:

