عاجل.. فتح التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاعين المدني والعسكري

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أعلنت
الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران "إحدى كليات التميز الحكومية" عن
بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024 م على النحو التالي:
1-
مسار التدريب العسكري:تخصصات
المسار العسكري:
- إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)
- ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)
- إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- إتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
شروط القبول في المسار العسكري:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
- إجتياز المقابلة الشخصية.
- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
مزايا المسار العسكري:
- تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).
-يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.
- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.
- فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.
- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.
2-
مسار التدريب المدني:تخصصات
المسار المدني:
- هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).
شروط القبول في المسار المدني:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.
- إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- إجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
مزايا المسار المدني:
- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
- منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.
- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.
- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.