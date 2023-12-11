ينتهى السبت.. التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للجميع حضوريا وعن بُعد

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية) ، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي: اضافة اعلان





البرامج:





1- برنامج اللغة الانجليزية (عن بعد).



2- برنامج اللغة الانجليزية العام (حضوري).



3- برنامج اللغة الانجليزية شبه المكثف (حضوري).



نبذه عن المعهد:



4 مساهمات للمعهد في رؤية المملكة 2030



طريقة التقديم:

