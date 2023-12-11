ينتهى السبت.. التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للجميع حضوريا وعن بُعد

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية)
، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً)
أو (عن بعد) على النحو التالي:
البرامج:يقدم المعهد برامج اللغة الإنجليزية عن بعد وحضوريا:
التفاصيل: إضغط هنا
1- برنامج اللغة
الانجليزية (عن بعد).
2- برنامج اللغة
الانجليزية العام (حضوري).- جدة
- الدمام
التفاصيل: إضغط هنا
3- برنامج اللغة
الانجليزية شبه المكثف (حضوري).- الرياض
- جدة
- أبها
التفاصيل: إضغط هنا
نبذه عن المعهد:المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال
الادارة وتطوير الموارد البشرية للاسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات
التنموية للملكة.
4 مساهمات للمعهد في رؤية المملكة 2030مساهمة استراتيجية للمعهد في رؤية المملكة 2030: تحسين إنتاجية موظفي
الحكومة، وتطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحسين أداء
الجهات الحكومية، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفاعلية.
طريقة التقديم:يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/5/5هـ (الموافق 2023/11/19م) من خلال
الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/6/3هـ (الموافق 2023/12/16م).
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