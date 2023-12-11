الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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ينتهى السبت.. التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للجميع حضوريا وعن بُعد

معهد الإدارة العامة
معهد الإدارة العامة
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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية) ، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:اضافة اعلان

البرامج:

يقدم المعهد برامج اللغة الإنجليزية عن بعد وحضوريا:


1- برنامج اللغة الانجليزية (عن بعد).

التفاصيل: إضغط هنا

2- برنامج اللغة الانجليزية العام (حضوري).

- جدة
- الدمام
التفاصيل: إضغط هنا

3- برنامج اللغة الانجليزية شبه المكثف (حضوري).

- الرياض
- جدة
- أبها
التفاصيل: إضغط هنا

نبذه عن المعهد:

المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الادارة وتطوير الموارد البشرية للاسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية للملكة.

4 مساهمات للمعهد في رؤية المملكة 2030

مساهمة استراتيجية للمعهد في رؤية المملكة 2030: تحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وتطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحسين أداء الجهات الحكومية، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفاعلية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/5/5هـ (الموافق 2023/11/19م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/6/3هـ (الموافق 2023/12/16م).

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