ينتهي غدًا.. استمرار التسجيل في برنامج التدريب التعاوني بهيئة السوق المالية

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كشفت
هيئة السوق المالية، عن استمرار التقديم على برنامج التدريب التعاوني (للعام 2024م)
وذلك في مختلف التخصصات لطلاب البكالوريوس.
وأوضحت أن البرنامج يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرب بمزايا تنافسية إضافة إلى دعمهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم من البرنامج، وذلك على النحو التالي:
* مسمى
البرنامج:-
برنامج التدريب التعاوني
* أهداف
البرنامج:-
المشاركة في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.
- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد التخرج.
* التخصصات
المطلوبة:1-
القانون.
2- الإحصاء.
3- المخاطر.
4- الاقتصاد.
5- كافة التخصصات الإدارية والأعمال.
6- كافة تخصصات الإعلام والتسويق والعلاقات.
7- كافة تخصصات تقنية المعلومات والحاسب الآلي.
* الشروط
المطلوبة:-
خطاب اعتماد التدريب.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- الدراسة بنظام الانتظام الكلي.
- معدل الدراسة جيد جدًا على الأقل.
- الرقم خاضع لتوافر الأماكن المتاحة.
* أهداف
البرنامج:-
المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.
* طريقة
التقديم:بدأ
التقديم من الأحد 1445/5/19هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى يوم غد
الجمعة 1445/5/24هـ.
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