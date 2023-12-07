ينتهي غدًا.. استمرار التسجيل في برنامج التدريب التعاوني بهيئة السوق المالية

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كشفت هيئة السوق المالية، عن استمرار التقديم على برنامج التدريب التعاوني (للعام 2024م) وذلك في مختلف التخصصات لطلاب البكالوريوس. اضافة اعلان

وأوضحت أن البرنامج يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرب بمزايا تنافسية إضافة إلى دعمهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم من البرنامج، وذلك على النحو التالي:





* مسمى البرنامج:



* أهداف البرنامج:



* التخصصات المطلوبة:



* الشروط المطلوبة:



* أهداف البرنامج:



* طريقة التقديم:

