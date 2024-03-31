الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"مؤهل وغير مستحق".. حساب المواطن يرد

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال يقول صاحبه :" إيش المشكلة طالع لي مؤهل وفجأة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع".

مبالغ دفعة أبريل:اضافة اعلان

وقال الحساب في رده عبر منصة "إكس" :" لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ابريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم  بتاريخ "3ابريل "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: 
هنــــا

أهلية دفعة إبريل من حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وللتحقق من أهلية دفعة إبريل يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

احتساب قيمة حساب المواطن

وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".

قيمة الدعم الإضافي 

وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

تعديلات حساب المواطن 

وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.



اقرأ أيضا

عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية تقديم طلب جديد للحصول على قرض

عاجل.. استعلم الآن.. رابط التعرف على مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع الدفعة 77

عاجل.. إيداع مستحقات مارس وإبريل بأثر رجعي.. توضيح من حساب المواطن

تحذير عاجل.. غرامة ضخمة عند إلزام الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 7:00 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. مستفيد لا يتم قبول اعتراضه.. توضيح مهم من حساب المواطن

حساب المواطن 6:00 م الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

حساب المواطن 1:25 ص الإثنين، 04 مارس 2024

توجيه من حساب المواطن لمستفيد قام بتعديل الدخل قبل نزول الدعم الجديد بيومين

حساب المواطن 11:29 م الأحد، 03 مارس 2024

بالميلادي أم بالهجري.. كيف يتم احتساب سن التسجيل في حساب المواطن؟