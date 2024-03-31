"مؤهل وغير مستحق".. حساب المواطن يرد

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال يقول صاحبه :" إيش المشكلة طالع لي مؤهل وفجأة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع".



مبالغ دفعة أبريل:



أهلية دفعة إبريل من حساب المواطن



احتساب قيمة حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



تعديلات حساب المواطن



وقال الحساب في رده عبر منصة "إكس" :" لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ابريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "3ابريل "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية:ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وللتحقق من أهلية دفعة إبريل يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.