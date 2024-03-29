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عاجل.. حساب المواطن: هذه الحالة لن تشملها دفعة شهر أبريل

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن يتساءل عن سبب عدم شموله في دفعة شهر أبريل التي أعلن عنها البرنامج واعتمدها قبل دخول عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

حالة غير مشمولة في دفعة أبريل:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ملف المستفيد مكتمل كلياً مع موافقة المرفقات ورفعت اعتراض وجاني منتهية بتاريخ ١٤ /٣ .. لما للآن غير مؤهل؟".
 وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"أهلاً بك.. حالة الاعتراض "منتهية " تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 مارس " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".. نسعد بخدمتك".
كما استفسر أيضا عن هل سيكون ضمن دفعة أبريل أم لا قائلا:" يعني هالشهر ما يجيني شي ؟".
ورد عليه حساب خدمة المستفيدين قائلا :" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل".

الحصول على دعم المواطن بأثر رجعي:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص، يطالب بالحصول على الدعم بأثر رجعي، بعد أن انقطع عنه حساب المواطن مدة خمسة شهور.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا انقطع عني حساب المواطن 5 شهور وحذفته وقدمت من جديد وأعطوني 530 ونحن خمسه أشخاص.. هل يرجعون إليّ الخصم بأثر رجعي.. أفيدوني مشكورين".
وجاء الرد :" في حال تم حذف الحساب وتقديم طلب جديد سيشملك الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".

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لديه سجل تجاري نشط والدخل (صفر) هل يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

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