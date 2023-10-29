تنبيه مهم من سكني بخصوص الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات

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أعلن برنامج سكني، أن الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات لايؤثر على استحقاق الدعم السكني.

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني". اضافة اعلان

لكنه بين أنها "قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية، ويمكنك مراجعة الجهة التمويلية وستتم افادتك بكافة التفاصيل".



وعليكم السلام



التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية ويمكنك مراجعة الجهة التمويلية وستتم افادتك بكافة التفاصيل.



خدمتكم غايتنا. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 28, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني



وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:



ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.