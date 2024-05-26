التأمينات الاجتماعية تعلن عن طرح برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

أ أ

أعلنت التأمينات الأجتماعية عن برنامج تدريب وتوظيف لخريجي جامعة الملك فهد للبترول، حيث يستقطب أفضل المواهب من جامعات مختلفة لعزيز مهاراتهم من خلال التدويـر الوظيفي في إدارات المؤسسة وتدريبهم في برامج تدريبية متعددة على النحو التالي:





مسارات البرنامج:



مميزات البرنامج:



الشروط:



طريقة التقديم:

