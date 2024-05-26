الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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التأمينات الاجتماعية تعلن عن طرح برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ارشيفية
أ أ
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أعلنت التأمينات الأجتماعية عن برنامج تدريب وتوظيف لخريجي جامعة الملك فهد للبترول، حيث يستقطب أفضل المواهب من جامعات مختلفة لعزيز مهاراتهم من خلال التدويـر الوظيفي في إدارات المؤسسة وتدريبهم في برامج تدريبية متعددة على النحو التالي:اضافة اعلان

مسارات البرنامج:


- إدارة أعمال
- إدارة مخاطر
- إدارة العمليات
- التأمين
- إدارة الجودة
- تقنية المعلومات
- نظـم المعلومات
- هندسة صناعية
- هندسة الحاسب
- الأمن السيبراني
- إدارة نظم المعلومات
- علوم الحاسب
- العلوم الاكتوارية
- هندسة برمجيات الحاسب

مميزات البرنامج:


- تدوير داخلي في إدارات المؤسسة وخارجي لدى أحد الجهات الرائدة.
- تأمين طبي VIP.
- التطويـر الشخصي والمهني واكتساب خبرات مميزة.
- برامج تدريبية مكثفة.
- مكافأة شهرية.
- بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
- التوظيف عند اجتياز البرنامج بنجاح.

الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون من حديثي التخرج لعام 2024- 2023م
- يتاح التقديم لخريجي درجة البكالوريـــوس في التخصصات المستهدفة ضمـن البرنامج للعام
أن يكون المعدل الأكاديمي للمتقدم لا يقل عن: أو4/3.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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