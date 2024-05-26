توضيح من سكني بشأن التقديم على طلب التمويل

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أكد برنامج سكني، أنه يتم التقديم على طلب التمويل السكني عن طريق التسجيل في خدمة صمم دعمك.



التقديم على التمويل السكني



جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية وطريقة التقديم على طلب التمويل السكني والحصول عليه.وأجاب سكني بقوله: "وعليكم السلام، يتم التقديم على طلب التمويل عن طريق التسجيل في خدمة صمم دعمك عبر المستشار العقاري واختيار المنتج المناسب ثم التوجه للجهة التمويلية".

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

