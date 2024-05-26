عاجل.. كم تبلغ قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة؟.. المرور يرد

أ أ

رد حساب "المرور" على سؤال حول قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، حيث قال السائل :" انتهاء الرخصة 6/6/1444 كم غرامة تأخر التجديد؟".



100 ريال غرامة تأخير:



اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. لماذا؟:



إصدار لوحات جديدة



إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها



وجاء رد "المرور" عبر منصة "إكس"، كالتالي: " تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة.وردت على حسابها في منصة إكس على سؤال يقول:" تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع اوبترا سيدان، وتم التوضيح أن السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض".وأوضحت أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.كما كشفت الإدارة عن طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها، بأنه يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية.