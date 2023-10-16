الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

سكني
برنامج سكني
أ أ
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حدد برنامج سكني، أقل عمر للزوج لتحقيق شرط استحقاق الدعم السكني.
وقال عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الصدد: "يُشترط أن يكون عمر الزوج عند تقديم الطلب 25 سنة وأكثر".اضافة اعلان
وأضاف: "ويمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط، وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع:
(اضغط هنا)".


 

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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