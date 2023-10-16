أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

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حدد برنامج سكني، أقل عمر للزوج لتحقيق شرط استحقاق الدعم السكني.

وقال عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على سؤال بهذا الصدد: "يُشترط أن يكون عمر الزوج عند تقديم الطلب 25 سنة وأكثر". اضافة اعلان

وأضاف: "ويمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط، وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع:

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وعليكم السلام



يُشترط أن يكون عمر الزوج عند تقديم الطلب 25 سنة وأكثر، ويمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط، وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع:https://t.co/JuqQaW3npe — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 16, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.