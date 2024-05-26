عاجل.. قدم اعتراضا بالخطأ في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أحد الأشخاص قام بالاعتراض في البرنامج بطريق الخطأ ويريد التراجع عنه.



تقديم اعتراض بالخطأ في حساب المواطن:

غير مؤهل في حساب المواطن:

انقطاع دعم المواطن بعد الزواج:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر منصة إكس يقول فيه : "السلام عليكم.. قدمت اعتراضا بالغلط وكان فيه مشكله في حسابي وقمت بحلها أريد الرجوع .. زر الاعتراض من فضلكم تواصلوا معي على الخاص وساعدوني ".وجاء الرد على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. لا يمكن إلغاء الاعتراض، والرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، نسعد بخدمتك .أيضا رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على شخص حالته غير مؤهل خلال شهرين متتابعين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على إكس يقول فيه : شهرين غير مؤهل" .وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول: "حياك الله.. في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".كما رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل إحدى المواطنات التي تستفسر عن كيفية عودة دعم المواطن لها وللتابعين بسبب انقطاعه فجأة عقب زواجها.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" أنا كنت مسجلة في البرنامج مع التابعين وينزل لي حساب المواطن ولكن بعد ما تزوجت انقطع عني وعن التابعين ولأني ما حدثت حالتي الاجتماعية في الأحوال بعد الزواج ما قدرت أكون تابعة مع زوجي أو أضم أي تابعين لي وللحين الموضوع.. رجعت قدمت ولكن لم أتأهل ومن غير الحاجة لمرفقات ويطلع لي رمز 1016".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول : "أهلاً بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة " الزوج".. نسعد بخدمتك".