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صحيفة تواصل الالكترونية

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
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لازال السؤال بشأن موعد فتح باب التسجيل للمطلقات للانتفاع من برامج الدعم السكني يُطرح من جانب الكثير منهن، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة قبل أسابيع عن إلغاء شرط مرور العامين.

 

إلغاء شرط المدة الزمنية

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلنت عن إلغاء شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة التـي تعـول أولادها، أو الأم إذا كانـت مطلقـة مضـى علـى طلاقهـا سـنتان أو (أكثر) وكانـت تعـول أولادها، أو الأم متـى كان زوجهـا متوفى.اضافة اعلان
لكن ردود برنامج سكني على التساؤلات بهذا الصدد حملت عكس ما أعلنته الوزارة.
وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".
وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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