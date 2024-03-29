تنبيه مهم من "إيجار" بشأن وسيط عقاري يأخذ عمولة على كل عقد

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أجابت منصة إيجار على استفسار من قبل وسيط عقاري يستوضح فيه عن مدى صحة أخذ عمولة على العقد وهل هي للمرة الأولى فقط أم كل مرة وما هي النسبة المحددة؟



نسبة الوسيط العقاري مع كل عقد:



مهلة جديدة من المؤجر للمستأجر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله.. الآن أنا وسيط عقاري في حالة تجديد عقد أو إبرام عقد جديد من نفس المالك ونفس المستأجر ونفس الوسيط العقاري.. هل يحق للوسيط اخذ عمولة على كل عقد ؟".وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :"حياك الله والشهر عليك مبارك يحق للوسيط العقاري اخذ نسبة سعي 2.5 %، من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد".وفي وقت سابق ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص، يريد الاستفسار عن مدى أحقية المالك في إعطاء المؤجر مهلة جديدة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. "هل يحق للمالك الجديد إعطاء مهلة ٢١ يوما للمستأجر للإخلاء أو زيادة الإيجار علما أن العقد للمالك القديم متبقي به عام كامل وثلاثة أشهر والمستأجر ملتزم بالسداد حسب دفعات العقد".وجاء الرد من المنصة بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.. نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي.. نسعد بخدمتك".