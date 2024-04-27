التقديم يبدأ غداً.. جامعة الباحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود (دوام كامل) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا على رتبة (معيد) في التخصصات الموضحة أدناه:
- إدارة الأعمال
- المحاسبة
- التسويق
- قانون أنظمة
- نظم المعلومات الادارية
- تصميم وإنتاج
- تحليل وتصميم النظم
- هنسة البرمجيات
- هندسة البرمجيات ومعالجة البيانات
- هندسة نظم صناعية
- هنسة اتصالات
- هندسة جيوتقنية
- تمريض الأطفال
- تمريض الصحة النفسية والعقلية
- التمريض الباطني والجراحي
- تمريض صحة المجتمع
- طب الأطفال
- عناية مواليد وخدج
- أمراض النساء والولادة
- طب الأسنان أطفال
- مواد الأسنان
- أمراض اللثة
- باطنة عامة
- أورام نساء
- جراحة وجه وفكين
- صيدلة سريرية
- صيدلانيات
- العقاقير والأعشاب الطبية
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس (في التخصص العام) من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى (معترف بها)، على أن يُرفق معادلة الشهادة من لجنة المعادلات بوزارة التعليم ألا يقل التقدير العام عن (جيد جداً)
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات.
- ألا يكون موظفاً حكومياً عند تقديم الطلب.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً عند تقديم الطلب.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على احدى الدرجات التالية في اللغة الإنجليزية : ( IELTS (5) ) - ( TOEFL IBT (45-35) ) - ( TOEFL PBT (450-416) ).
- ان يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية.
- يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس عن طريق الانتظام الكلي، وليس عن طريق التعليم عن بٌعد أو الانتساب أو البرامج الموازية أو التجسير أو غير ذلك من البرامج المماثلة.
- أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75)، (باستثناء المتقدمين على الوظائف الصحية).
- اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، (للمتقدمين على الوظائف الصحية).
- الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.
- أن يلتزم المتقدم بالابتعاث الخارجي في التخصص الدقيق (المُعلن عنه)، مع وجوب الحصول على قبول من إحدى الجامعات العالمية المُصنفة ضمن أفضل (200) جامعة من جهات التصنيف (شنغهاي، أو التايمز، أو كيو أس)، وذلك خلال عام من التعيين كحد أقصى أو يُنهى عقده.
ملاحظة:
- التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية وخاصة بيانات الاتصال (رقم الجوال , البريد الالكتروني) والتي سيتم التواصل من خلالها مع المتقدم.
- يجب التأكد من إكمال جميع مراحل التقديم.
- يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط.
- بعد إكمال خطوات التقديم يجب متابعة موقع الجامعة الإلكتروني للاطلاع على أية مستجدات حول الإعلان ومواعيد المقابلات الشخصية.
- في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للجامعة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسئولية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم غد الأحد 1445/10/19هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/10/23هـ.