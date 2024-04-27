التقديم يبدأ غداً.. جامعة الباحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

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أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود (دوام كامل) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا على رتبة (معيد) في التخصصات الموضحة أدناه:



- إدارة الأعمال

- المحاسبة

- التسويق



- قانون أنظمة



- نظم المعلومات الادارية



- تصميم وإنتاج



- تحليل وتصميم النظم



- هنسة البرمجيات



- هندسة البرمجيات ومعالجة البيانات



- هندسة نظم صناعية



- هنسة اتصالات



- هندسة جيوتقنية



- تمريض الأطفال



- تمريض الصحة النفسية والعقلية



- التمريض الباطني والجراحي



- تمريض صحة المجتمع

- طب الأطفال



- عناية مواليد وخدج

- أمراض النساء والولادة



- طب الأسنان أطفال

- مواد الأسنان

- أمراض اللثة



- باطنة عامة



- أورام نساء

- جراحة وجه وفكين

- صيدلة سريرية

- صيدلانيات



- العقاقير والأعشاب الطبية





الشروط:

ملاحظة:



طريقة التقديم:

