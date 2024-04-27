الخطوط الجوية تعلن عن طرح برنامج مساعد طيار لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن طرح برنامج (مساعد طيار) لحملة (الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس) على النحو التالي:





الشروط لوظائف الخطوط الجوية:



المؤهلات المطلوبة:



المرفقات:



طريقة التقديم:

