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الخطوط الجوية تعلن عن طرح برنامج مساعد طيار لحملة الثانوية فأعلى

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الخطوط الجوية السعودية
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن طرح برنامج (مساعد طيار) لحملة (الثانوية  أو الدبلوم  أو البكالوريوس) على النحو التالي:

الشروط لوظائف الخطوط الجوية:اضافة اعلان

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الارتفاع من 165 سم إلى 193 سم.
- رخصة طيار تجاري متعدد المحركات سارية المفعول، معتمدة من (GACA)
- اختبار GACA AIP صالح بحد أدنى 80%.
- اختبار إجادة اللغة الإنجليزية (ELPT) صالح من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بحد أدنى (المستوى 4).
- شهادة طبية صالحة من الدرجة الأولى من GACA.
- الحد الأدنى 240 ساعة طيران منها 25 ساعة على محركات متعددة إلزامية.
- يجب ألا يتم إنهاء خدمة مقدم الطلب مطلقًا في أي برنامج تدريبي "للخطوط الجوية السعودية أو أي وحدة أعمال أو شركة تابعة لمجموعة السعودية".

المؤهلات المطلوبة:



- شهادة الثانوية العامة في العلوم. (في حالة الحصول عليها من خارج المملكة يشترط تصديق وزارة التعليم)
بنسبة 80% فما فوق.
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو أي مجالات ذات صلة. (في حالة الحصول عليها من خارج المملكة يشترط تصديق وزارة التعليم).
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن 2.75 من 4 أو 3.75 من 5 أو ما يعادلها.

المرفقات:


. السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.
- جواز سفر.
- الدرجة العلمية (في حالة الحصول عليها من خارج المملكة يشترط تصديق وزارة التعليم)
- رخصة طيار تجاري متعدد المحركات سارية المفعول، معتمدة من (GACA).
- اختبار GACA AIP صالح بحد أدنى 80%.
- اختبار إجادة اللغة الإنجليزية (ELPT) صالح من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بحد أدنى (المستوى 4).
- شهادة طبية صالحة من الدرجة الأولى من GACA.

طريقة التقديم:




التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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