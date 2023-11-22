الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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تنبيه عاجل من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

سكني
برنامج سكني
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حتى قبل يومين من الموعد المحدد لصرف الدعم السكني، لازالت الأسئلة تُطرح من جانب المستفيدين حول موعد إيداعه، نظرًا لموافقته يوم الجمعة – إجازة رسمية.اضافة اعلان
وقال أحد المستفيدين: "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، وهذا الشهر يوافق الجمعة فهل يتم إيداعه يوم الخميس؟".
ورد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدي سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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