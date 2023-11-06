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صحيفة تواصل الالكترونية

نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري.. "سكني" يكشف التفاصيل

سكني
برنامج سكني
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أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة".اضافة اعلان
وأضاف: "وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية".

شروط برنامج نقل المديونية

وحدد البرنامج في إفادة سابقة شروط برنامج نقل المديونية، وتشمل الآتي: 
-العملاء المنتظمين بالسداد.
-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.
-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم
-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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