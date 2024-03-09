"المرور" يعلن عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية.. غداً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية غدًا الأحد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".





طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني:



أهمية زيارة منصة أبشر:



وأوضحت أن المزاد يبدأ غدًا الأحد من الساعة الـ 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً بعد غد الاثنين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:1 – الدخول على منصة أبشر.2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".3 – اختيار المرور.4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.