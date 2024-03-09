"المرور" يعلن عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية.. غداً

أ أ
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية غدًا الأحد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني:وأوضحت أن المزاد يبدأ غدًا الأحد من الساعة الـ 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً بعد غد الاثنين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.