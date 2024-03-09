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"المرور" يعلن عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية.. غداً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية غدًا الأحد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
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طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني:

وأوضحت أن المزاد يبدأ غدًا الأحد من الساعة الـ 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً بعد غد الاثنين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.

 وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

أهمية زيارة منصة أبشر:

وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

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