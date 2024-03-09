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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعلن عن طرح عشرات الوظائف لحملة البكالوريوس

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح عدد (27) وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية في وزارة النقل:اضافة اعلان

- مدير عام تنمية القطاع
- مستشار استثمار
- مستشار أعمال
- مستشار مشاريع
- استشاري تطوير الأعمال
- مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع
- مدير إدارة التقييم لكفاءة القطاع
- مدير إدارة الشراكات والتطوير
- مدير إدارة المحتوى المحلي
- مدير إدارة المشاريع
- مدير قسم التغيير في المشاريع
- مدير الحوكمة والتقارير
- مدير قسم الثقافة والتطوير
- مدير مشاريع
- أخصائي أول أداء للاستراتيجية المؤسسية

- أخصائي أول إدارة التغيير
- مسؤول إدارة البيانات
- مسؤول حوكمة البيانات
- أخصائي استثمار
- أخصائي مالي
- أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول
التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال

- إدارة المشاريع

- إدارة المعلومات

- الإدارة

- المالية

- الاستثمار

- تقنية المعلومات

- التنظيم

- الهندسة الصناعية

- أو مايعادلهم

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الإثنين 1445/8/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ.

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