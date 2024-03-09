عاجل.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعلن عن طرح عشرات الوظائف لحملة البكالوريوس

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح عدد (27) وظيفة شاغرة على
برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية في وزارة النقل:- مدير عام تنمية القطاع
- مستشار استثمار
- مستشار أعمال
- مستشار مشاريع
- استشاري تطوير الأعمال
- مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع
- مدير إدارة التقييم لكفاءة القطاع
- مدير إدارة الشراكات والتطوير
- مدير إدارة المحتوى المحلي
- مدير إدارة المشاريع
- مدير قسم التغيير في المشاريع
- مدير الحوكمة والتقارير
- مدير قسم الثقافة والتطوير
- مدير مشاريع
- أخصائي أول أداء للاستراتيجية المؤسسية
- أخصائي أول إدارة التغيير
- مسؤول إدارة البيانات
- مسؤول حوكمة البيانات
- أخصائي استثمار
- أخصائي مالي
- أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة المعلومات
- الإدارة
- المالية
- الاستثمار
- تقنية المعلومات
- التنظيم
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الإثنين 1445/8/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ.